Montpellier lance "le plus gros appel d'offre de France en matière de transports"

Des rames de ligne 1 ont 20 ans et transportent 110.00 voyageurs par jour

Si l'on en croit le président de la métropole de Montpellier, "c'est le plus gros appel d'offre sur le territoire national en matière de transports collectifs". 275 millions d'euros pour une commande de 77 rames de tramway annonce Michaël Delafosse ce mercredi en précisant bien qu'il s'agit "d'un marché ouvert" donc adressé au monde entier.

"Nous sommes des gens très ouverts à l'innovation. Le tramway du 21e siècle ne doit pas nécessairement ressembler au tramway de la fin du 20e siècle. Il y a sans doute des améliorations à apporter en terme d'ergonomie, de confort, en terme de défi pour accueillir par exemple les vélos".

Aujourd'hui, 87 rames circulent sur les quatre lignes

Sur ces 77 nouvelles rames, 22 sont réservées pour la ligne 5 qui doit entrer en service dans cinq ans. 25 viendront renforcer les quatre lignes existantes puisqu'avec la gratuité prochaine pour tous les habitants de la métropole, il est prévu une hausse du nombre de voyageurs. Les 30 dernières serviront à remplacer les rames bleues aux hirondelles, celles qui transportent 110.000 passagers par jour en moyenne sur la ligne 1 et qui ont aujourd'hui 20 ans. Elles ont fait leur temps.

"Nous attendons de ceux qui répondront d'être à la hauteur sur le prix." - Michaël Delafosse

Certaines des rames obsolètes seront recyclées et pour les autres, "on a des idées, peut-être travailler sur du mobilier urbain. Je ne veux pas trop vous en dire, mais on pourrait changer un peu des paysages, il y a plein d'artistes qui ont des idées".

Pas davantage de précision sur le design de cinquième ligne. On sait seulement que ce sera dans la même veine que les quatre autres : facilement identifiable, à l'image de la ville, artistique et esthétique.

