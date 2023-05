Montpellier en visite en Estonie pour s'inspirer du transport gratuit dans la capitale

Michaël Delafosse président de la Métropole, Julie Frêche vice-présidente aux transports et Loïc Messner directeur de la TAM

Une délégation de la Métropole de Montpellier dont le président Michael Delafosse et des représentants de la TaM (Transports de l'Agglomération de Montpellier) dont le nouveau directeur général Loïc Messner sont actuellement en Estonie. Une visite de trois jours à Tallinn, première capitale européenne à avoir mis en place la gratuité des transports. C’était en 2013

Montpellier vient donc chercher des conseils, des partages d’expérience avant la mise en place de cette mesure de gratuité qui doit entrer en vigueur pour tous les habitants de la Métropole de Montpellier le 21 décembre prochain. Tallinn compte 450 000 habitants, c’est comparable à la Métropole de Montpellier

D'abord une mesure sociale, puis une mesure écologique

La première raison qui a poussé la ville de Tallinn a mettre en place cette gratuité il y a 10 ans, c’est la crise économique de 2008 2010. "Une mesure sociale pour redonner du pouvoir d’achat." explique le maire de la capitale, Mihail Kolvart. "Une mesure qui a attiré très rapidement de nouvelles familles dans la capitale, car la gratuité est réservée aux habitants de la ville." Ce qui a permis de financer la mesure (200 millions d'euros) car si en France le transport est payé par les entreprises, en Estonie, c’est un versement de l’Etat en fonction de la population. La population ayant augmenté, la dotation a elle aussi progressé.

Après une baisse marquée pendant la crise du Covid, les transports en commun ont retrouvé aujourd’hui une bonne fréquentation qu’il faut maintenant stabiliser en améliorant le service. Une 5e ligne de tram est en projet, pour compléter le réseau actuel qui compte aussi 60 lignes de bus.

"Cela passe aussi par la prise de conscience de l’urgence écologique à moins utiliser la voiture." ajoute le maire qui reconnaît qu'il y a encore un changement de mentalité à opérer car en Estonie, l’ère post communisme a été marqué par la volonté de posséder sa propre voiture.

Le président de la Métropole de Montpellier a offert une maquette de la ligne 1 du tram de Montpellier au maire de Tallinn © Radio France - Badinier

Si vue de l’Europe occidentale l’Estonie est encore parfois marquée par son passé communiste d’ancien Etat de l’URSS, c’est en fait un pays qui a opéré une véritable révolution et il y a sans doute beaucoup à apprendre des Estoniens et pas seulement sur la gratuité des transports.

L'Estonie, premier pays à avoir mis en place l'identité numérique

Tallinn est un véritable laboratoire pour de multiples expériences. Elle accueille sur son territoire des dizaines d’entreprises qui viennent tester leur innovations grandeur nature sur la ville, que ce soit en terme de mobilité urbaine, d’efficacité énergétique, d’éclairage public, d’intelligence artificielle. C’est ici notamment que se font par exemple des expérimentations avec les voitures autonomes.

L’Estonie a aussi été le premier pays à créer l’identité numérique. Depuis 2002, chaque citoyen possède une carte d’identité à puce qui lui sert pour toutes les formalités administratives, qu'elles soient nationales ou locales, déclarer ses impôts, aller chez le médecin, payer la cantine, Toutes les administrations ont adopté la signature électronique. La carte est reliée à votre banque. Si vous le souhaitez vous pouvez même y connecter vos cartes de fidélité.

La mise en place de cette identité numérique s’est accompagnée d’un vaste plan d’équipement informatique des écoles. Et ici on l’affirme, les personnes âgées n’ont aucune réticence au numérique, elles apprécient même de ne pas avoir à se déplacer pour les formalités administratives tout en regrettant parfois l'absence de lien social lié à cette dématérialisation.

Aujourd’hui à Tallin on est leader dans le domaine de l’identité numérique, on vient se former du monde entier.

Après avoir rencontré le maire de Tallinn ce mardi, la délégation de la Métropole de Montpellier va aller dans le concret ce mercredi avec la rencontre avec les équipes du département transport pour poser des questions sur la tarification pour les habitants extérieurs à la ville, le comptage des voyageurs, les contrôles, la perception des usagers.