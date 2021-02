Montpellier, le PV de stationnement passe de 17 à 33 euros

Le conseil municipal de Montpellier (Hérault) a voté ce lundi la fin du forfait de stationnement à 17 euros. Il passe à 33 euros pour dissuader les fraudeurs qui seraient de plus en plus nombreux depuis quelques mois.

A Montpellier le PV de stationnement va passer à 33 euros ! Le conseil municipal a voté cette décision ce lundi . Jusqu’à présent le contrevenant était passible d'une amende de 17 euros et s'il ne payait pas dans un délai de 4 jours, elle était majorée à 33 euros. Désormais ce sera 33 euros directement.

Atteinte au pouvoir d'achat ?

Abdi El Kandoussi président du Groupe Montpellier Citoyens a dénoncé "une atteinte au pouvoir d'achat des montpelliérains".

Nombre de fraudeurs en hausse

Sébastien Cote adjoint délégué à la protection de la population et à la tranquillité publique lui a répondu que "cette décision ne pénalisera que les fraudeurs qui sont de plus en plus nombreux depuis quelques mois". Il a ajouté que cette mesure va de pair avec la mise en place de la gratuité des transports et la volonté de la ville d'inciter au maximum les usagers à utiliser les transports en commun plutôt que leurs voitures"

98 ou 99 % des automobilistes payent leur stationnement et ne seront donc pas impactés par cette décision