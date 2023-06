Aucun tramway ne circulera sur la place de la Comédie cet été à Montpellier

Pas de tramway, cet été, place de la Comédie à Montpellier. Les lignes 1 et 2 ne circuleront pas à partir du samedi 24 juin et jusqu'au vendredi 22 septembre inclus. La raison : des travaux de rénovation des rails situés dans la courbe de la rue Maguelone, et de modernisation de la station Comédie.

Plan du réseau pendant les travaux place de la Comédie cet été. - Métropole de Montpellier

À partir du 4 septembre, le tramway circulera sur la place de la Comédie mais ne desservira pas la station. Les rails neufs seront posés mais les quais seront toujours impraticables.

La station Comédie sera de nouveau desservie le samedi 23 septembre. En attendant, les usagers sont invités à se reporter à l'arrêt de tram Gare Saint-Roch. Toutes les informations sur le site de la TAM.

