La fin des travaux du tram à Montpellier avant les suivants dès janvier

Dès ce samedi 26 novembre au matin, se déplacer en tramway à Montpellier va devenir plus simple. Les travaux de rénovation des lignes de tram entamés au mois de mai 2022 prennent fin. L'ensemble des déviations qui avait été mises en place seront supprimées. Retour des tram sur la Comédie et au Corum.

De nouvelles perturbations en 2023

D’autres travaux de rénovation des rails débuteront entre janvier et mai 2023. "Ils interviendront en plusieurs phases et sur différentes zones stratégiques du réseau TAM", indique la métropole de Montpellier. Ils concerneront cette fois les secteurs Saint-Denis place de l'Europe, Moularès Ernest Granier et Rives du Lez Moularès Ils se dérouleront en plusieurs phases jusqu'au mois de mai. Il s'agit toujours de remplacer les rails pour améliorer la sécurité et le confort des voyageurs, 70 millions d'euros au total.

Les prochains travaux se dérouleront en trois phase - Métropole Montpellier