A Montpellier Tam passe au paiement sans contact

Face à la recrudescence des vols de carte bleu aux abords de la gare de Montpellier, Tam remplace ses distributeurs de tickets. Des machines équipées du paiement sans contact. Elles sont installées progressivement le long de la ligne 1 notamment depuis le mois dernier.

Tam installe en ce moment de nouveaux distributeurs le long des lignes de tram à Montpellier. Des appareils plus modernes et plus sécurisés pour tenter d'enrayer la recrudescence des vols de cartes bancaires en particulier aux abords de la gare Saint Roch.

Quoi de neuf? Il y a d'abord l'écran tactile. Fini la molette. C'est pour le côté plus moderne.

Pour la sécurité, la nouveauté c'est le paiement sans contact. Plus besoin de composer votre code pour acheter un ticket. Le clavier lui est toujours là, désormais équipé de clapets sur les côtés pour éviter les regards indiscrets.

Vous avez toujours l'option monnaie, mais à condition d'avoir l'appoint! Les appareils de Tam ne rendent plus la monnaie depuis plus un an car à l'époque les voleurs trafiquaient les appareils pour retenir les pièces.

Les nouvelles machines ont été installées en priorité dans le secteur de la gare et de la Comédie à Montpellier © Radio France - Marie Ciavatti

29 de ces nouvelles machines ont été installées en un peu plus d'un mois autour de la gare et du Corum sur les lignes 1 et 3. Il faut maintenant équiper les bouts de la ligne 1: côté Odysseum et côté Mosson. Trente distributeurs à poser d'ici la fin mars.

L'investissement était prévu selon Tam. Les distributeurs de la ligne 1 sont entrés en service il y a 16 ans. Il arrivaient en fin de vie et devaient de toute manière être remplacés.

La direction espère ainsi limiter les vols de cartes bancaires qui se multiplient depuis le printemps dernier dans le secteur de Saint Roch: des pick pockets s'emparent de votre carte bancaire après avoir noté votre code et vont aussitôt retirer au distributeur de billets le plus proche. On enregistre jusqu'à 10 vols de ce type par jour. Leur nombre a plus doublé sur un an. La police de son côté multiplie les patrouilles en uniformes et en civil.