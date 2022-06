Montpellier expérimente des abris bus "fraicheurs"

Vous en avez sûrement fait la douloureuse expérience, attendre le bus en plein soleil, c'est parfois une véritable épreuve, surtout en ces temps de fortes chaleurs. La ville de Montpellier a dévoilé ce mercredi les premiers arrêts de bus innovants, appelés Terra.

Il s'agit d'arrêts créés à partir de matériaux naturels, censés apporter une sensation de fraîcheur pour l'usager. Les arrêts sont fabriqués avec du bois, de la terre provenant de travaux réalisés dans Montpellier, des plaques de céramique, et des fleurs qui seront plantées directement au sol. Les arrêts n'ont pas besoin d'être bétonnés au sol. Autre avantage : grâce aux ombrelles en plastique, l'arrêt offre toujours une place à l'ombre.

Les premiers Montpelliérains ont pu tester ces nouveaux arrêts de bus sur le parvis de la place Georges Frêche. Ils sont déjà séduits.

Les Montpelliérains testent les nouveaux arrêts de bus Copier

Il existe 3 types d'arrêts. L'arrêt autonome, qui n'a pas besoin de fixation au sol, il possède une cloison percée qui offre une ventilation naturelle. Une place à l'ombre est toujours garantie grâce à des toits en plastique recyclé et la végétation qui entoure la structure. La tour de Badguir, elle, voit des plaques noires posées au sommet d'une tour en bois pour aspirer l'air froid en bas. Des aérations sont crées pour donner la sensation de fraîcheur au niveau de la nuque ou de la tête, une fois assis. Enfin, "le poteau et sa seconde peau" est une structure en bois implantée sur un poteau de bus traditionnel. De la végétation pousse verticalement et offre un coin d'ombre à toute heure de la journée.

Le point commun entre ces trois prototypes : une structure en bois végétalisée. Pour Laurent Senigout, directeur général de la TAM, la principale réussite de ce projet est d'être arrivé à créer des zones de fraîcheur sur des petits espaces. "On a un gros écart entre les stations de tramway et celles de bus. Au tramway, on a de très belles stations et pour le bus, on attend à certains endroits en plein soleil."

Avec des bus qui ne passent pas aux mêmes fréquences, ça permet d'améliorer le confort des usagers quand ils prennent le bus. Laurent Senigout

Laurent Senigout Copier

L'autre point fort de ce projet, aucun matériau rare n'a été utilisé. Pour Christophe Tincelin, l'un des designers du projet, on ne mise plus sur du high-tech, mais du low-tech. L'accent a été mis sur les techniques ancestrales pour réaliser les arrêts de bus. "On a choisi d'aller vers des produits standards qui sont sur le marché, explique-t-il. L'intention, c'était même d'aller vers du no-tech, c'est-à-dire 0 technologie."

Si on veut vraiment répondre aux enjeux du développent durable, on est obligé de dépouiller tous ces appareils de l'électronique. C'est des déchets que l'on arrive plus à recycler. Christophe Tincelin

Christophe Tincelin Copier

Trois types d'arrêts seront exposés jusqu'au 1er juillet devant l'Hôtel de Ville. Ils seront ensuite déployés durant 2 ans notamment sur le Pont Juvenal ou dans le quartier Millénaire. Une phase d'expérimentation de deux ans aura lieu avant un déploiement massif en cas de succès. Les usagers sont invités à donner leur avis sur ces nouveaux arrêts en flashant un QR Code présent sur les lieux d'expérimentation.