Bruxelles a demandé à la France de faire des efforts en matière de pollution de l'air sous peine de devoir payer de lourdes amendes. Une quinzaine de villes dont Montpellier sont montrées du doigt. Cet été, le gouvernement a proposé de développer les ZFE (zones à faibles émissions) dans lesquelles les véhicules polluants sont bannis. La démarche se concrétise puisque, il y a quelques jours, François de Rugy, ministre de la Transition écologique, et Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports, ont réuni les élus de plusieurs métropoles dont Philippe Saurel, le président de Montpellier 3M pour évoquer très concrètement le sujet.

La pollution fait 3.000 morts par an dans la région

A Montpellier, ce qui pose problème ce sont les particules fines et le dioxyde d'azote, deux polluants directement liés aux transports et responsables de 3.000 décès par an dans la région. Pour retrouver un air "sain", une feuille de route est tracée avec plusieurs actions, la principale étant la création d'une ZFE dans l'Écusson avant 2020. Dans un premier temps seuls les véhicules chargés des livraisons (44.000 par jour) seront concernés. Dans un second temps, les voitures des riverains seront à leur tour interdites. "Si on interdit ma voiture diesel , je déménage" prévient furieuse une habitante de l'Ecusson.

Plus de 200 ZFE en Europe et seulement deux en France

Après l'Écusson, la ZFE serait élargit aux faubourgs : Arceaux, Gambetta, le quartier de la gare puis Port Marianne, jusqu'à l'autoroute. Les restrictions d’accès seront progressives via les vignettes Crit'air , les véhicules les plus anciens seront les premiers concernés. "C'est difficile pour les personnes concernées, mais indispensable car nous avons un gros retard en France en matière de ZFE", estime Marc Le Tourneur, conseiller en mobilité urbaine.

La Métropole précise que les habitants les plus modestes pourront bénéficier d'aides pour changer de voiture.

