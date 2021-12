Fontenay-sous-Bois - Montreuil : feu vert pour l'enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro

La mobilisation des élus et des habitants a payé : une enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro vers Fontenay-sous-Bois et Montreuil sera bien lancée. Le gouvernement a donné son feu vert cette semaine.

Le gouvernement a adonné son feu vert, mardi 30 novembre, pour la réalisation de l'enquête publique concernant le prolongement de la ligne 1 du métro du Château de Vincennes jusqu'à Val-de-Fontenay (Val-de-Marne) et Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Une annonce qui réjouit les élus et habitants qui se sont mobilisés pour le lancement de cette enquête et qui militent pour ce prolongement du métro. L'enquête qui devait démarrer début novembre avait été repoussée faisant craindre à ses défenseurs, la fin du projet de prolongement. Ils avaient défilé ensemble il y a deux semaines.

"Victoire pour le prolongement de la Ligne 1...Notre mobilisation a été entendue. Restons mobilisés pour des transports dans nos quartiers", a réagit sur Twitter, le maire de Montreuil Patrice Bessac (PCF).

"On ne peut pas dire qu’il faut rééquilibrer la métropole pour qu’il n’y ait pas des emplois seulement à l’ouest et ne pas permettre le développement de transports alors qu'un pôle est en train de se constituer. Nous souhaitons à présent que l’enquête publique soit organisée dès que possible. On ne peut plus se permettre d’attendre » écrit dans un communiqué Olivier Capitanio, président du Département du Val-de-Marne.