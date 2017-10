Moovit, l'appli qui vous simplifie le bus à Nîmes

Moovit débarque à Nîmes. Depuis ce mercredi 11 octobre cet application gratuite, téléchargeable sur Apple Store et Android, indique le trafic des bus en temps réel

Elle va beaucoup simplifier la vie des usagers des transports en commun : l'application Moovit débarque à Nîmes. Depuis ce mercredi 11 octobre, cette appli gratuite, téléchargeable sur Apple Store et Android, indique le trafic des bus en temps réel.

Grâce à un système tout simple de localisation par GPS, Moovit permet à l'usager d'organiser au mieux ses déplacements, de programmer ses trajets, de savoir exactement combien de temps il mettra d'un point à un autre de la ville, trajet en bus et même éventuellement marche comprise du départ jusqu'à l'arrivée.

Petit test grandeur nature : il est 15 heures et je veux me rendre des studios de France Bleu Gard Lozère, boulevard des arènes, jusqu'au stade des Costières. J'entre mon point de départ et d'arrivée et l'appli me propose trois possibilités : le Trambus depuis la place Montcalm, la ligne de bus n° 7 depuis les arènes ou la ligne 6 depuis l'avenue Feuchères. Je choisis la première option. Il me faudra marcher 280 mètres, soit environ trois minutes, jusqu'à la place Montcalm. Ca me laisse le temps d'attraper le prochain trambus prévu cinq minutes plus tard. Si je le manque, pas de panique, le suivant arrivera sept minutes après.

Si un incident de trafic se produit j'en serai informé en temps réel, mais si tout se passe bien il me faudra ensuite 8 minutes pour arriver à destination ou presque à la station Parnasse-Costières. Il ne me restera plus qu'a marcher encore 250 mètres, soit trois petites minutes supplémentaires pour me retrouver devant les grilles du stade. Bon il n'y a pas de match pour l'instant mais j'ai bien repéré mon itinéraire et le temps qu'il me faudra pour aller voir Nîmes Olympique-Orléans ce vendredi soir.

Le service s'étendra à tout le réseau de Nîmes Métropole à partir du premier semestre 2018

Ce petit test peut évidemment se décliner pour tous les endroits de Nîmes d'où vous voulez partir et où vous voulez vous rendre. Pour l'instant le service s'applique seulement aux lignes urbaines, mais il s'étendra peu à peu à l'ensemble du réseau de Nîmes Métropole à partir du premier trimestre 2018.

Moovit est vraiment très simple à utiliser et l'application devrait séduire les usagers.