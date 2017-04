Morbihan : face à la hausse des accidents, les gendarmes s'alarment du relâchement des automobilistes

Trois morts et 14 blessés. Depuis une semaine, le nombre d'accidents a bondit dans le Morbihan. Les gendarmes annoncent qu'ils vont multiplier les contrôles routiers pour lutter contre les comportements dangereux qui se multiplient dans le département.

Face à des chiffres d'accidentologie particulièrement mauvais, trois tués et 14 blessés en quelques jours, les gendarmes du Morbihan ont décidé de taper du poing sur la table. La gendarmerie annonce qu'ils vont renforcer les contrôles, et évoquent des comportements dangereux : "vitesse excessive, dépassement dangereux, utilisation du téléphone portable, inattention, imprudence ou conduites addictives".

Les contrôles renforcés pendant les vacances

Les militaires vont donc "multiplier les contrôles dans un but préventif, pédagogique et répressif", particulièrement pendant les vacances scolaires, qui commencent ce vendredi soir pour la zone de Rennes, et qui entraînent traditionnellement une augmentation du trafic routier et des accidents.