Mort de Nahel : la TAG arrête exceptionnellement son service à 18 heures, le 1er juillet

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle : tous les bus et les trams de la TAG (Transports de l'Agglomération Grenobloise), vont arrêter leur service à 18 heures, ce samedi, explique à France Bleu Isère Georges Garcia, responsable du CHSCT de la TAG. Le tram A ne fonctionnera plus à partir de 16h30, tout comme l'agence de Grandplace qui va fermer, à la même heure. Les derniers départs se feront vers 17 heures.

Éviter les agressions contre des employés de la TAG

La raison de cette décision est évidente pour Georges Garcia : "entre l'employeur qui est en lien avec la police et les renseignements généraux, et ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, c'est en train de s'accélérer, explique-t-il. C'est pour ça que la galerie marchande de Grandplace a fermé vers 13 heures. C'est plus prudent par rapport à hier." Le responsable du CHSCT de la TAG avance une autre raison : "il y a des menaces envers les contrôleurs de voyageurs, le matériel de la TAG et le personnel en général de toute manière. Sachant qu'on est les seuls représentants de l'État le soir c'est normal qu'on rentre très très tôt."

Les syndicats du réseau de transport grenoblois se posent la question de remettre ça à demain, c'est-à-dire de terminer le service à 18 heures, pour éviter tout débordement. "Il y a une forte probabilité que le réseau TAG circule demain matin, et après ce sera l'heure à laquelle les bus et les trams vont rentrer au dépôt."