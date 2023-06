Mort de Nahel : le tramway du Havre interrompu ce jeudi soir, après des dégradations à Caucriauville

Après l'Île-de-France et la métropole lilloise, le tram du Havre va s'arrêter en début de soirée ce jeudi. Lia, le réseau de transports du Havre Seine Métropole annonce arrêter progressivement le trafic des lignes A et B du tram dès 21 heures, à 22 heures, les lignes 1 et B seront complètement à l'arrêt. Dans la nuit de mercredi à jeudi, trois arrêts et des voies ont été vandalisés au quartier de Caucriauville, lors de violences en réaction à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier mardi à Nanterre.

Au Havre entre minuit et 4 heures du matin ce jeudi, 150 personnes ont été repérées sur les images de vidéosurveillance en train de réaliser des dégradations dans le quartier de Caucriauville. Un bureau de tabac a été pillé, le bureau de poste brisé, avenue du 8 mai 45. 70 conteneurs de poubelles ont été brulés ainsi que deux voitures et deux véhicules de chantier.

Trois arrêts de tramway sont inutilisables à cause de feu de poubelles : Atrium, Saint-Pierre et Pré Fleuri. Le Tramway B est perturbé dans le secteur Caucriauville. Ainsi, le terminus Pré Fleuri est reporté à la station Schuman.