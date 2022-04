Mort sur l'A43 : "De plus en plus de conducteurs mettent en danger nos agents", s'inquiète le directeur d'AREA

Un appel à la prudence et à la civilité. C'est le message que veut faire passer ce jeudi 28 avril le directeur d'AREA, Alexandre Claude, sur France Bleu Isère, au lendemain de l'accident mortel sur l'A43. Un agent de 54 ans est mort, percuté par un conducteur allemand de 61 ans, actuellement en garde à vue, poursuivi pour homicide involontaire.

France Bleu Isère : Quel est d'abord l'état de vos troupes ce matin après ce drame ?

Alexandre Claude : C'est compliqué. J'y étais encore ce matin, à 6 heures, sur le district qui a vécu cette tragédie. Les agents sont encore sous le choc. On a une cellule psychologique qui a été mise à la disposition des agents et on discute. Mais c'est toute la famille AREA qui est endeuillée par ce qui est arrivé hier.

Cet accident rappelle l'impératif de prudence lorsqu'il y a des zones de travaux. Vous avez rendez-vous aujourd'hui avec les syndicats. Quelles leçons - s'il y en a - faut-il tirer de cet accident ?

Il faut surtout prendre du recul. On remarque que depuis quelques mois, il y a de très nombreux accidents, que ce soient des accidents matériels ou malheureusement, comme hier, des accidents humains. Donc les leçons à tirer, c'est comment agir sur les quelques clients qui ne respectent pas les limitations de vitesse, les zones de travaux. C'est une infime partie des clients, qu'il faut aller chercher et leur faire comprendre qu'il y a des vitesses à respecter et qu'il y a des personnes qui sont là pour leur sécurité. Et donc on peut les alerter, s'ils ont un moment d'inattention, ça va être surtout là-dessus qu'on va discuter.

Les accidents de ce type sont heureusement extrêmement rares, mais vous dites qu'ils sont en augmentation ces derniers temps ?

Oui, ils sont en augmentation depuis deux ou trois ans. On observe beaucoup de heurts de matériel dans des zones de balisage et surtout des incivilités. Moi, c'est ça qui me marque et qui me choque le plus. Depuis deux ou trois ans, on ne respecte plus forcément le patrouilleur qui va venir poser des cônes pour la sécurité des clients. Lorsqu'on doit fermer une autoroute le soir, on commence à poser des cônes. On observe de plus en plus de nombreux véhicules qui passent par la gauche ou par la droite et qui ne respectent pas, qui mettent en danger vraiment tous nos agents. Et ça, c'est vraiment inquiétant pour l'avenir. C'est pour ça qu'on souhaite agir très rapidement.

Donc l'une des causes, selon vous, c'est le comportement des conducteurs. Est-ce que les agents, eux, sont suffisamment protégés lorsqu'ils interviennent sur les autoroutes ?

Alors la sécurité et la prévention, c'est vraiment notre objectif numéro un. AREA a 51 ans, cette année. Ça fait 51 ans que la sécurité est au cœur de nos processus, donc vraiment, on ne prend pas ça à la légère. On essaye à chaque fois de se dire "comment on pourrait améliorer la sécurité ?". Mais de temps en temps, dans certaines zones de travaux, sur 1 à 2 minutes, les agents peuvent se retrouver à côté de la circulation. Et c'est là qu'aujourd'hui on doit faire beaucoup de choses, avec les nouvelles technologies, peut être avec des messages comme vous nous le permettez aujourd'hui à la radio, de faire prendre conscience que c'est en commun, avec les clients et nos agents, que nous allons éviter ce type de tragédie.

Vous déplorez combien d'accidents de ce type chaque année ?

Sur les heurts du matériel, depuis le début de l'année, on était à plus d'une quinzaine d'heures de matériel. Alors ça peut être léger : il y a un peu plus d'un mois, un véhicule Tesla est rentré dans une remorque juste après le péage de Saint-Quentin-Fallavier. Il s'agissait d'une personne qui n'avait pas vu, qui n'était pas assez attentive. On a eu aussi des heurts récemment sur l'A480 sur Grenoble, lors de phases où l'on indique avec des flèches lumineuses aux conducteurs de se rabattre sur la droite. Les clients ne font pas attention et viennent se mettre dans ces flèches. Donc on en a de plus en plus. Et puis, on est de plus en plus en sécurité dans son véhicule, donc on fait peut-être moins attention, on a l'impression d'être en sécurité, l'attention baisse et cela engendre ce type d'accident.