Moselle : à partir de cet été, téléphoner au volant pourra vous coûter votre permis

Depuis le début de l’année, dix accidents mortels sont survenus sur les routes de la Moselle, dont deux liés à l’utilisation du téléphone portable. Pour éviter ces drames, le gouvernement et la préfecture de la Moselle veulent renforcer les sanctions. À partir de cet été, les infractions éligibles à la suspension du permis de conduire seront donc étendues.

Taper fort pour éviter des drames

Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'Orientation des Mobilités, les pouvoirs publics ont à leur disposition de nouveaux outils pour lutter notamment contre l'insécurité routière. La préfecture de la Moselle a donc décidé de s'en saisir et va durcir les sanctions à l'encontre des conducteurs et conductrices qui décideraient d'utiliser leur téléphone alors qu'ils sont au volant.

Auparavant, cette infraction relevait d'une amende de "22 euros et de deux points en moins". Pour lutter contre les trop nombreux accidents, "l'amende est passée à 3 points en moins et 90 euros d'amende", affirme David Djeloul, gardien de la paix. L'objectif en renforçant ces sanctions est de prévenir les infractions. "Quand on prend au porte-monnaie des usagers, ça les calme", indique-t-il.

"Prochainement, l'usage du téléphone au volant, cumulé à une autre infraction de la route, va aggraver la suspension du permis de conduire", affirme ainsi la directrice de cabinet du préfet de la Moselle, Parvine Lacombe. Si l'on se fait verbaliser pour un excès de vitesse ou conduite en état d'ivresse et pour usage du téléphone au volant, la suspension du permis risquerait alors d'être allongée. "Cela entrera en vigueur cet été", précise Parvine Lacombe.

15 verbalisations pour usage du téléphone en une journée

Ce mardi 15 juin, une opération de contrôles des distracteurs de conduite a été menée par les agents de la CRS autoroutière sur l’A31, l’A30 et la rocade de Metz. En une journée, les gendarmes ont enregistré 31 infractions dont 15 pour usage du téléphone portable en conduisant. Parmi ces conducteurs, l’un a également été verbalisé pour deux délits : défaut d’assurance et défaut de permis de conduire.

Nils a été verbalisé à la sortie de Moulins-lès-Metz, pour avoir conduit avec une oreillette Bluetooth. Il a donc écopé d’une amende et s’est vu retirer 3 points sur son permis déjà amputé d’un point à cause d’un récent excès de vitesse. "J'étais au téléphone avec mon oreillette de kit main libre avant d'entrer dans la voiture, j'ai raccroché mais je suis parti avec l'oreillette sans réfléchir", plaide-t-il sans contester toutefois l'infraction.

"Le téléphone portable [au volant], c'est toujours une plaie", un gardien de la paix

D'autres conducteurs verbalisés ce mardi évoquent des urgences ou expliquent ne pas comprendre les règles concernant l'usage du portable. Jean-Christophe Scherer, capitaine adjoint de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace est pourtant catégorique : "On n'a pas le droit de téléphoner, on n'a pas le droit d'envoyer un texto, on n'a pas le droit de regarder ses mails, on n'a pas le droit de l'avoir en main et on n'a pas le droit de l'utiliser avec des oreillettes", explique-t-il. Sauf qu'aujourd'hui en France, près de 38% des conducteurs avouent utiliser leur portable alors qu'ils sont sur la route. Des infractions qui deviennent "de plus en plus fréquentes" depuis quelques années.

Téléphoner au volant multiplie par trois le risque d'accident, il distrait les conducteurs. "On a beaucoup plus de réaction, de réactivité en cas d'accident", indique Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet de la Moselle. "Lire un message au volant nécessite de quitter la route des yeux au moins cinq secondes en moyenne et à 50km/h, cinq secondes c'est 70 mètres de plus pour s'arrêter donc vous avez le temps d'écraser des gens", déplore Parvine Lacombe.