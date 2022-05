Moselle : coupure de l'A31 ce week-end à cause des travaux sur le pont de Longeville-lès-Metz

Evitez de prendre l'A31 ce week-end, dans le sens descendant, aux abords de Metz. L'A31 sera coupée à partir de ce samedi 14 mai à 20h, jusqu'au lundi 16 mai à 6h, à cause des travaux de réfection du pont de Longeville-les-Metz, qui enjambe un bras de la Moselle et le campus du Saulcy. Ces travaux ont commencé l'an dernier et vont durer jusqu'en octobre, mais ce week-end auront lieu le rabotage de la chaussée et la pose d'un nouvel enrobé en bitume.

34 heures consécutives de fermeture

L'autoroute sera donc coupée dans le sens Thionville-Nancy, de la Croix de Hauconcourt à Fey. Une déviation par l'A4 puis la RN431, le contournement Est de Metz, sera mise en place. L'A31 sera en revanche ouverte dans le sens montant, avec tout de même la vitesse réduite à 70 km/h aux abords du pont.

La déviation mise en place, et l'itinéraire bis conseillé le temps de la fermeture de l'autoroute A31. - Préfecture de la Moselle

Ces travaux étaient prévus en octobre dernier, mais avaient dû être reportés à cause de la pluie : pour refaire l'étanchéité du pont, il faut un temps absolument sec. La Dir-Est va en profiter aussi pour remplacer les glissières de sécurité.

Le pont de Longeville date de la construction de l'autoroute, en 1969-70, il a donc plus de cinquante ans. Certaines faiblesses ont été mises au jour ces dernières années, d'où ce lifting complet : "Il avait un défaut d'étanchéité, de l'eau s'est infiltrée au fil des années. Mais il avait aussi un défaut structurel, dû aux techniques utilisées à l'époque", explique Guillaume Artis, le responsable ingénierie routière de la Dir-Est. "Nous installons donc en ce moment des renforts en carbone, sous l'ouvrage". Ce sont ces travaux qui nécessitent d'abaisser la vitesse à 70 km/h sur cette portion d'autoroute, pour limiter les vibrations lors de la pose. Cette phase des travaux va durer jusqu'en octobre.

Des crédits supplémentaires après la catastrophe de Gênes

La rénovation du pont de Longeville-lès-Metz était programmée, mais la catastrophe de Gênes en Italie, en août 2018, quand le pont Morandi s'était effondré, faisant 43 morts, a accéléré les choses. "Le gouvernement a alloué des crédits supplémentaires, pour rénover par anticipation les ponts les plus anciens. Il n'y a pas de risque d'effondrement, mais il vaut mieux les entretenir à temps, plutôt que de devoir les fermer complètement pendant plusieurs mois en cas de dommage grave", précise Laurent Touvet, le préfet de la Moselle. L'an prochain, d'autres ponts de l'A31 vont subir de gros travaux, mais qui n'engendreront pas forcément les mêmes désagréments : Beauregard à Thionville, Yutz et Talange. Enveloppe globale de ces travaux sur ce pont : 3 millions et demi d'euros.

L'A31 sera donc fermée dans le sens descendant, de la Croix de Hauconcourt à Fey, ce week-end, ainsi que les trois nuits suivantes, du 16 au 19 mai. Les autorités s'attendent à des bouchons de 2 à 3 kilomètres à la croix de Hauconcourt, au moment de prendre la déviation, notamment samedi soir et dimanche à partir de midi. Il est conseillé d'éviter cet axe autant que possible pendant la coupure.