Moselle : les transports scolaires perturbés par le Covid et le manque de conducteurs

En Moselle, certaines familles vont devoir revoir leur organisation pour cette rentrée du 3 janvier. En cause, des modifications sur les lignes de transport scolaire. Selon le Président de la Région Grand-Est Jean Rottner, il manquerait 177 chauffeurs de bus en Moselle. Il explique que certaines lignes scolaires vont être modifiées, et que les familles et les établissements scolaires ont été averties.

Des chauffeurs absents difficiles à remplacer

Les problèmes de remplacements en pleine épidémie de covid seraient à l'origine de cette réorganisation, dans un secteur déjà très tendu, qui peine à recruter en Lorraine.

Ainsi, le réseau Fluo Grand Est détaille dans un communiqué : "En raison de difficultés structurelles de recrutement dans le secteur du transport, le réseau Fluo Grand Est 57 fait face à une pénurie de conducteurs chez certains transporteurs, accrue par l'absentéisme lié au contexte sanitaire. Par conséquents, les circuits et horaires de certaines lignes sont temporairement adaptés à partir du 3 janvier 2022."

Sur son site internet, Fluo Grand Est a publié un tableau qui recense les différentes perturbations.

Keolis Thionville Fensch réduit certaines dessertes

Du côté de Citéline, le réseau Keolis Thionville Fensch annonce se réorganiser pour : "pallier les conséquences du taux d’absentéisme très important que connait de manière récurrente le service des conducteurs". Le réseau explique avoir priorisé certaines dessertes sur quatre lignes du réseau.

Le gestionnaire explique : "Ces lignes ont été choisies car elles offrent un cadencement élevé, des tronçons communs ainsi que des possibilités de report sur d’autres lignes. Seules ces quatre lignes verront la densité de leurs dessertes réduite ce qui permettra d’affecter les ressources humaines ainsi dégagées, au transport des scolaires que le SMITU entend ainsi sanctuariser. Elles seront complétées par des renforts scolaires afin de desservir les établissements à des horaires ciblés".