Moselle : nouvelle campagne de la Sanef contre les dangers du téléphone au volant

"Résistez, restez concentré !" Par ce message, la Sanef veut alerter les usagers des autoroutes, et notamment ceux de l'A4 qui traverse la Moselle, sur les dangers des écrans pendant la conduite. Un certain relâchement a été constaté ces derniers mois, notamment de la part des chauffeurs routiers.

On en parle depuis des années, et pourtant, les messages de prévention sur les dangers du téléphone au volant sont encore nécessaires. La Sanef, qui gère notamment l'autoroute A4 en Moselle, lance une campagne de sensibilisation : "Résistez, restez concentré !", à destination en particulier des professionnels de la route. Il faut dire qu'un appel au volant multiplie le risque d'accident par 3, et l'envoi d'un SMS par 23.

Repartager l'autoroute

Une étude, menée ces derniers mois par la société d'autoroute sur son réseau du nord de la France, montre un certain relâchement de la part des chauffeurs routiers notamment. "20% des conducteurs de poids lourds mordent sur la bande d'arrêt d'urgence. Soit un empiétement toutes les minutes !", explique Pascal Contremoulins, le responsable de la sécurité routière à la Sanef. Et cela met forcément en danger la vie des personnels qui interviennent pour protéger des usagers en panne sur le bas-côté. A ce jour, depuis le début de l'année, les personnels de la Sanef ont subi 29 accidents en intervention.

Ce défaut d'inattention est à mettre en lien avec le confinement : "A cette période, les chauffeurs routiers étaient pratiquement seuls sur l'autoroute, puisqu'ils étaient les seuls autorisés à rouler, explique Pascal Contremoulins. On les appelle à la vigilance, à partager à nouveau la route avec les autres usagers".

La campagne de la Sanef vise en particulier les professionnels de la route - Sanef

Rappels tous les 5 ans

Les professionnels du transport routier, de leur côté, rappellent que les chauffeurs de poids lourds sont régulièrement sensibilisés aux dangers du téléphone au volant, notamment dans le cadre de leur formation continue, tous les cinq ans. Eric Mignon, le délégué de la FNTR (Fédération national du Transport routier) de Lorraine, explique aussi que "tous les camions, aujourd'hui, sont équipés en série du système Bluetooth", qui permet de prendre un appel sans avoir à manipuler son téléphone.

Utiliser son téléphone au volant coûte 3 points de permis et une amende de 135 euros.