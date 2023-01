VIDÉO - Panique à bord d'un bus scolaire après une mauvaise manœuvre d'un chauffeur en Moselle

Grosse frayeur ce vendredi 6 janvier, pour des collégiens du pays messin, au moment de regagner leur domicile. Ils étaient à bord du car scolaire S202 du Met, le réseau de transports en commun de l'agglomération messine, qui assure la liaison entre le collège Albert Camus de Moulins-Lès-Metz, et les communes de Lessy et Châtel-Saint-Germain.

ⓘ Publicité

Le chauffeur du bus s'est trompé de route : au moment de bifurquer à droite en direction de Lessy, il a continué tout droit. En voulant prendre l'intersection suivante, une épingle très serrée, près de l'Agence de l'Eau, il a accroché un panneau de signalisation, qui s'est encastré dans le bus, faisant éclater la vitre. Personne n'a été blessé, mais les collégiens ont été pris de panique.

Protocole non respecté

Les collégiens ont filmé la scène : on entend leurs cris de frayeur. Audrey, maman de deux des enfants à bord, a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Ses enfants sont scolarisés en 6ème et en 3ème. Elle a été extrêmement choquée par la violence de la scène et le comportement du conducteur : "Ma fille m'a expliqué qu'il est reparti brusquement. Les enfants qui étaient toujours debout n'ont pas été réinstallés ni attachés, et ont failli tomber."

"Il est reparti sans s'occuper des enfants"

Les enfants d'Audrey, comme d'autres, ont préféré descendre à l'arrêt suivant et terminer leur chemin à pied, plutôt que de rester dans le bus jusqu'au terminus.

Le soir-même, Audrey a rédigé un long mail au Met, pour expliquer la situation et réclamer des sanctions. Au total, six familles ont signalé l'incident au réseau de bus.

C'est à cet endroit que le conducteur a voulu revenir sur le droit chemin, en empruntant la rue du Ruisseau, à Châtel-Saint-Germain. - Capture Google StreetView

Procédure disciplinaire en cours

La direction du Met comprend parfaitement la colère des parents et a pris des mesures dès ce lundi matin. A commencer par appeler toutes les familles qui ont signalé l'incident, ainsi que le collège Albert-Camus, pour leur expliquer ce qui s'est passé et les suites qu'elle entend donner.

Elle n'incrimine pas le chauffeur pour son erreur d'itinéraire : "Cela peut arriver", concède Cathy Aubry, la directrice d'exploitation du réseau Le Met. En revanche, le conducteur "aurait dû appeler le PC radio pour signaler l'incident et n'aurait pas dû bouger, ce qu'il n'a pas fait. Ce sont les élèves qui se sont mis d'eux-mêmes en sécurité à l'avant du bus. Le conducteur a continué sa route sans se préoccuper des enfants".

Le chauffeur appartient au groupe Keolis 3 Frontières, sous-traitant du Met. Précision importante, il est expérimenté : près d'une dizaine d'années d'ancienneté. Ce n'est donc pas quelqu'un qui aurait été recruté récemment pour faire face à la pénurie de conducteurs .

Une procédure disciplinaire est en cours. Et c'est un autre chauffeur qui assure désormais cette liaison scolaire : "Il était important pour nous que ce conducteur ne reprenne pas le volant sur cette ligne", indique Cathy Aubry. Les enfants appréhendaient effectivement de retrouver le même chauffeur au volant de leur bus, ce lundi.