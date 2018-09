Emmener des élus ou des décideurs en moto voir de leurs propres yeux et depuis une selle de moto les incohérences des installations routières l'idée n'est pas nouvelle. La FFMC la met en oeuvre depuis des années. Ce lundi un député, une vice-présidente du conseil départemental, plusieurs maires de petites communes ainsi que des fonctionnaires de la préfecture et de grosses municipalités ont joué le jeu. il est vrai qu'en Vaucluse on peut pratiquer la moto toute l'année et que ces "motards d'un jour" étaient pour la plupart des motards de toujours.

Il n'empêche même habitués à circuler sur un deux roue motorisé ces volontaires ont pu découvrir un certain nombre de choses et de toute manière l'essentiel étant dans l'instauration d'un dialogue fructueux.

Un reportage signé Jean-Pierre Burlet

