Motards en colère : 600 manifestants au Mans contre le contrôle technique

Les 24 heures du Mans moto sont reportées, mais les moteurs ont vrombi en ville ce samedi après-midi. Environ 600 motards ont défilé en périphérie du centre-ville, avant de se réunir devant la préfecture. Un trajet sans incidents, encadré par les forces de l'ordre.

Le contrôle technique : "pas besoin qu'une autre personne vienne le faire à notre place"

La raison de leur colère : le contrôle technique, qui pourrait bientôt être imposé aux deux-roues motorisées. Il n'existe pas pour l'instant. Les motards estiment que ce contrôle n'est pas nécessaire, car ils ont l'habitude de prendre eux-mêmes soin de leurs engins. "Le contrôle technique est différent des voitures, dans la mesure où il n'y a quasiment pas d'épaves chez les motos", explique Pierre-Yves Vitteau, trésorier de la FFMC 72, invité de France Bleu Maine la veille. "À l'époque, quand on a créé le contrôle technique sur les voitures, il y avait quand même pas mal de véhicules à mettre à la poubelle. Il faut savoir que les motards sont des passionnés, et ils entretiennent leur machine eux-mêmes. Tous les jours, ils vérifient l'éclairage, les niveaux, l'usure des pneus... Ils n'ont pas besoin qu'une autre personne vienne le faire à leur place et en plus que ce soit payant."

Les motards se sont réunis, vers 16h, devant la préfecture de la Sarthe © Radio France - Lisa Guyenne