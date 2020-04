Moulins Communauté suspend le prélèvement des abonnements Aléo

Prélevée à chaque début de mois, la mensualité (24,50€ pour l’abonnement AléOr Liberté annuelle et 11,50€ pour l’abonnement AléOR Évasion annuelle réservé aux moins de 26 ans) ne sera pas perçue. Cela concerne près de 500 usagers.

Pour les paiements au comptant, la direction propose de rallonger la période d’abonnement. La régularisation sera effectuée après reprise normale de l’activité.

Le mois de mars ayant déjà été prélevé et l’offre de transport n’ayant été dégradée qu’à compter du 19 mars 2020, une décision sera prise à l’issue du confinement.

Le président de Moulins Communauté assure que toutes les situations seront étudiées en concertation avec la direction de Keolis Moulins.

Pour toute demande, les usagers ont la possibilité de contacter la boutique Aléo par téléphone au 04 70 20 23 74 ou par mail à contact.moulins-bus@keolis.com.

Un service adapté

En accord avec Moulins Communauté, la direction de Keolis Moulins a maintenu, depuis le 20 mars 2020, une offre de transport, du lundi au samedi, uniquement sur les lignes A, B et C.

Le transport à la demande est ouvert à l'ensemble des actifs (personnel soignant et autre) afin de leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail.

Pour toute réservation : Aléo à la demande 04 73 60 41 60. La possession des attestations de déplacement dérogatoires est obligatoire.

Des mesures prises

La direction rappelle que toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité de tous. En particulier la désinfection intérieure quotidienne des bus, y compris des barres de maintien et des cabines de conduites. Du gel hydroalcoolique est distribué et rechargé en cas de besoin (aux agents, conducteurs, personnel de maintenance). Le nettoyage des locaux est renforcé. Des gants et des lingettes jetables sont à la disposition de chaque conducteur. Dans le bus aussi, on se protège en respectant la distance de 1 mètre minimum entre chaque passager.

Et pour renforcer le dispositif, une zone de sécurité est dédiée aux conducteurs par le biais d’un ruban qui empêche les passagers de s’approcher et la montée se fait par la porte arrière.