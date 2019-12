Mouvement contre la réforme des retraites : les perturbations ce vendredi dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Après cette journée du 5 décembre contre la réforme des retraites, il reste quelques perturbations ce vendredi dans les Alpes-Maritimes

Peu de trains

Très suivi dans les transports, le mouvement de grève se poursuit à la SNCF. Le trafic est presque aussi au ralentis qu'hier sur la Côte-d'Azur. Il n'y a toujours aucun train entre Nice et Marseille. Entre Cannes et Nice, la SNCF prévoit 12 TER et entre Nice et Vintimille seulement 14. Le train des Pignes circule normalement. A l'aéroport comme hier, au départ et a l'arrivée. 20 % des vols pourraient être annulés.

Plus de transports en commun

Les transports en commun sont de retour sur la métropole niçoise. Ligne d'Azur ne prévoit pas de perturbations. A Cannes et à Antibes les bus circulent normalement également.

Dans les écoles les cours devraient aussi être assurés.