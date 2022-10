Mouvement de grève à la SNCF : les trains normands perturbés ce lundi

Attention si vous prenez le train en Normandie en ce début de semaine : un mouvement de grève débute aujourd'hui, lundi 17 octobre, sur les lignes normandes dont celles qui mènent à Paris. D'après la SNCF, 2 trains sur 3 circuleront, avec des perturbations à prévoir sur les lignes suivantes : Paris-Granville, Rouen-Caen, Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Caen-Lisieux-Cherbourg, Caen-Granville-Rennes et Lisieux-Trouville.

Les prévisions de circulations des trains à retrouver sur le site internet de Nomad SNCF

Les syndicats s'opposent à l'ouverture à la concurrence

A l'appel du syndicat Sud Rail et de la CGT, les cheminots grévistes demandent une meilleure rémunération. "Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des cheminots a chuté, l'entreprise n'est plus du tout attractive et je vois de nombreux collègues quitter la SNCF", constate Guillaume Dauxais, délégué syndicat chez Sud Rail.

Autre point de contestation : l'ouverture à la concurrence des lignes de trains normandes, "qui est au programme des discussions en séance du Conseil régional de Normandie aujourd'hui, explique Guillaume Dauxais, et qui devrait dans un premier temps concerner l'étoile de Caen, c'est-à-dire les trains qui rayonnent entre la capitale du Calvados et les villes secondaires de la région." Suite à une directive européenne, les régions peuvent ouvrir la gestion de leurs lignes ferroviaires à d'autres entreprises, via un appel d'offre. "Nous estimons que ça ne fera que dégrader cette offre de service public et que les usagers comme les cheminots en seront lésés."

La SNCF recommande de consulter régulièrement le site internet des TER de Normandie , ainsi que le compte Twitter de Nomad , pour être mis au courant des suppressions de trains.

