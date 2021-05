Mouvement de grève des conducteurs de bus à Nîmes : aucun bus Tango ce matin

Des palettes et des pneus, bloquent ce lundi 17 mai, le dépôt des bus situé rue Robert Bompard à Nîmes. Un mouvement des chauffeurs de bus, initié par le syndicat CGT. Selon les responsables du réseau Transdev, il n'y a plus aucun bus urbains ce matin, plus de Tram-bus sur les lignes T1 et T2 dans le centre ville. Seuls les bus extra-urbains circulent ce matin.