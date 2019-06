A36 : la traversée de Mulhouse à nouveau en chantier, des perturbations à prévoir pendant six mois

Mulhouse, France

Des perturbations à prévoir dès ce lundi 3 juin sur l’A36 dans la traversée de Mulhouse et ce jusqu’à la mi-novembre ! Il s'agit de la poursuite du passage à deux fois trois voies de cet axe pour limiter les bouchons récurrents. Cette année, c’est le sens Allemagne-Belfort (d'est en ouest) qui est concerné par l’élargissement de la chaussée, mais les travaux vont impacter la circulation dans les deux sens.

Des perturbations sont à redouter sur un à trois kilomètres matin et soir. Un itinéraire de délestage est prévu durant les travaux dans les deux sens entre le sud de Colmar et Burnhaupt-le-Haut via la RD 83 pour ceux qui voudraient éviter la traversée de Mulhouse.

Les bretelles des deux échangeurs des Coteaux et de Dornach feront l’objet de fermeture en fonction de l’évolution des travaux. A partir de mi-novembre toute la traversée de Mulhouse par l'A36 pourra se faire sur trois voies, même si des travaux complémentaires sont encore prévus en 2020 et 2021.

La vitesse sera limitée à 70 km/h sur le chantier. Un radar sera installé fin juillet.