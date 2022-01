Mulhouse : moins de bus sur le réseau Soléa pour cause de chauffeurs malades d'Omicron

Si vous prenez le bus à Mulhouse, sachez que le réseau Soléa va devoir supprimer certains trajets dès la semaine prochaine (31 janvier). L'entreprise fait face à une pénurie de conducteurs à cause de nombreuses contaminations au variant Omicron.

La direction promet de réaffecter les chauffeurs disponibles sur les horaires et les créneaux qui sont les plus fréquentés. Et de tout faire pour éviter les trop longues plages d'attente aux arrêts.

Le trafic redeviendra normal dès le 7 février, avec les horaires vacances scolaires. Mais le trafic pourrait à nouveau être impacté après les vacances et jusqu'à la fin du mois de février. Vous pouvez suivre les infos en temps réel sur le site de la Soléa. Ou sur l'application mobile du réseau.