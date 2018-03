Mulhouse, France

"C'est une première en Europe" affiche fièrement Mulhouse Alsace agglomération (M2A). La cité haut-rhinoise lance le Compte mobilité, une application unique sur smartphone pour prendre le bus ou le tram, emprunter un vélo, accéder à un parking ou louer une voiture en libre-service.

le fonctionnement du Compte moibilité - M2A

Avec cette application, l'utilisateur valide sa montée dans un transport en commun via un code barre. Il peut aussi visualiser les vélos ou les voitures en libre-service disponibles. L'objectif est d'inciter les habitants de l'agglomération de Mulhouse à prendre les transports en commun tout en leur simplifiant la vie.

C'est la première fois qu'autant de services de mobilités vont être mis dans une seule application smartphone : le tram, le bus, le stationnement éventuellement le TER, le parking (...), c'est juste génial", s'extasie Denis Rambaud, vice-président de l'agglomération mulhousienne.

L'utilisateur voit en temps réel ce qu'il dépense dans le mois dans les transports en commun. Désormais, une cinquantaine de testeurs essayent ce Compte mobilité sur Mulhouse. Au total, une centaine de "bêta-testeur" sont appelé à l'expérimenter en avant-première. L'application sera opérationnelle pour le grand public en septembre 2018.

Sur le réseau Soléa, visite de @mulhouse grâce au Compte Mobilité : un dispositif unique pour des modes de transport multiples ! pic.twitter.com/yEDIu06ZDR — TransdevFR (@transdevFR) March 12, 2018

Cette application a coûté 600.000 euros à l'agglomération de Mulhouse et a reçu le "Label Or" Territoire Innovant 2017 dans la catégorie "Vie Quotidienne et mobilité".