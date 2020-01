Municipales à Mulhouse : la maire sortante propose la gratuité des transports pour les plus de 65 ans

Mulhouse, France

La campagne municipale est bien lancée à Mulhouse. Jeudi, la maire sortante Michèle Lutz (LR), associée à Jean Rottner, président de la région Grand Est, a annoncé une première proposition en matière de transport en commun : la gratuité pour les plus de 65 ans. "Je suis sensible au pouvoir d'achat des retraités", explique Michèle Lutz. "Ma maman a 88 ans, je vois bien les difficultés que rencontrent les aînés pour continuer de voir du monde, avoir des activités ou tout simplement rester actif dans notre ville". Si cette mesure entre en vigueur, le plus de 65 ans devront en faire la demande à Soléa, l'entreprise qui gère les transports en commun (bus et tram) à Mulhouse. Un pass leur sera délivré. "Il sera financé par la mairie, sur son budget", précise Michèle Lutz.

Evidemment dans la population, on est plutôt favorable à cette mesure : "C'est une très bonne idée, surtout quand on voit ce que touche les retraités aujourd'hui. Il y a toujours moins de pouvoir d'achat pour eux", constate une habitante du quartier Bel Air de Mulhouse.

Que propose les autres listes ?

Face à cette proposition, le Rassemblement national et sa tête de liste Christelle Ritz va même un peu plus loin et propose la gratuité dès 60 ans. Fatima Jenn, candidate sans étiquette, propose elle de ne pas faire payer les moins de 18 ans. Pour les aînés, elle souhaiterait mettre en place un système solidaire entre les personnes âgées isolées et des personnes volontaires et bénévoles qui pourrait les aider.

Lara Million, soutenue par la République en marche, avance une gratuité temporaire pour les nouveaux abonnés "de mai 2020 à mai 2021, en espérant qu'ils restent ensuite abonnés à Soléa". Celui qui va le plus loin est le candidat écologiste Loïc Minery. Il prévoit de déployer progressivement la gratuité des transports en commun pour tout le monde sur l'ensemble dans 38 communes de l'agglomération mulhousienne.

Les listes déclarées à Mulhouse (têtes de liste) :