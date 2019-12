"On n'avait pas prévu d'attendre aussi longtemps à Dijon !"

Dijon, France

Le trafic ferroviaire reste très perturbé en ce jour de Noël en Bourgogne-Franche-Comté. Le manque de trains a contrarié les réunions en famille pour de nombreux voyageurs. Certains ont même été contraints de repousser les repas de Noël et d'attendre de longues heures en gare. C'était le cas à Dijon avec pour chacun, évidemment des histoires différentes.

Un panneau d'information de la SNCF © Radio France - Christophe Tourné

Le recours au système D

"Je devais rejoindre ma famille ce midi, à trente minutes en train. J'avais réservé ma place et je pensais qu'il n'y aurait pas de souci, mais il a été annulé et je n'ai pas reçu de message pour m'en avertir" explique une jeune femme contrainte de chercher une autre solution via blablacar.

Blablacar, c'est d'ailleurs ce qu'a aussi utilisé un autre voyageur accompagné de sa femme enceinte pour effectuer le trajet Auxerre - Dijon. Le couple se rend en Suisse, et pour ce long voyage, le train est plus pratique que le covoiturage mais ils se retrouvent tous les deux coincés en gare de Dijon et reconnait ne pas avoir prévu d'attendre aussi longtemps, le train n'étant prévu qu'en fin d'après-midi.

Peu d'activité en gare de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Selon les distances à parcourir et les annulations de trains, les délais d'attente s'allongent parfois de manière exponentielle. Un homme en provenance de Lyon et qui veut rejoindre sa famille en Allemagne explique ainsi avoir déjà perdu huit heures et même plus puisqu'il a été contraint de passer la nuit en gare de Dijon !

Noël en famille c'est donc râpé. Reste le réveillon du nouvel an, mais si beaucoup de voyageurs revoient leurs plans ou attendent patiemment, d'autres s'énervent un peu de ce Noël gâché. Une femme regrette l'absence d'une trêve pour les fêtes. Reste maintenant à savoir si cette situation va durer jusqu'au 7 janvier, la date de la prochaine réunion de négociations entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites.