Chantier au centre de Nancy : la galère des automobilistes amplifiée avec la rentrée

Le quartier du Pont des Fusillés est en grand chambardement depuis deux mois avec la construction de l'éco-quartier, dans le cadre du chantier Nancy Grand Cœur. Conséquence : des changements de sens, des voies qui disparaissent et des déviations. Et ces travaux sont prévus pour durer.

Le "bazar" ou la "galère" : voilà les premiers mots qui viennent aux automobilistes pour décrire la circulation au niveau du Pont des Fusillés de Nancy. "C'est la galère, surtout quand on veut aller se garer autour du Saint-Séb. Y'a beaucoup de déviations", déplore Sarah, une jeune conductrice.

Des travaux jusque 2019

Il est à peine seize heures et la file s'étend déjà tout le long du Pont. "Nous on est pas du tout d'ici et c'est vrai que c'est un peu compliqué, on se fait klaxonner... Et les feux tricolores sont vraiment super longs en plus !" , détaille une automobiliste vosgienne.

"Il faut prendre son mal en patience", veut relativiser Pierre à bord de son camion de service. Sauf que les travaux du chantier Nancy Grand Cœur vont se poursuivre encore jusque... 2019 ! "Si c'est pour l'amélioration de la ville, alors on prend en compte et on n'a pas le choix", poursuit Pierre, décidément très optimiste.

Changements de sens, déviations... pas facile pour les automobilistes de s'y retrouver dans le quartier. © Radio France - Marie Roussel

Un parking mis en service en septembre

Si pour le moment le trafic reste encore assez fluide, la rentrée du 4 septembre est redoutée par les ingénieurs du chantier. Stéphane Colin est le promoteur immobilier de Nancy Grand Cœur :

Nous ne sommes encore pas dans la situation de contrainte maximale. C'est dans quelques jours et on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas quelques problèmes. Mais on ne peut pas faire plus court et aujourd'hui ont tient les délais."

L'ouverture du parking sous-terrain au niveau du Pont des Fusillés devrait permettre de fluidifier un peu mieux la circulation. Sa mise en service est fixée pour fin septembre, début octobre.