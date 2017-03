A Nancy, les pouvoirs publics s'attaquent à la délinquance dans les transports en commun

Une convention a été signée, samedi après-midi, entre les différents acteurs de l'autorité publique de Nancy pour renforcer la sécurité des usagers et du personnel des transports en commun de la métropole. Entre 2015 et 2016, les faits de délinquance y ont légèrement augmenté.

Entre 2015 et 2016, les faits de délinquance sur le réseau de transport en commun du Grand Nancy, géré par la société Transdev, ont légèrement augmenté. En un an, nous sommes passés d'une quarantaine à une cinquantaine de caillassages des bus dans la métropole. "On a relevé également une hausse des faits d'agression de contrôleurs, ajoute le directeur de la Transdev de Nancy, Jean-Pierre Philibert. En 2016 il y a eu 17 victimes. Soit une dizaine de plus."

Pour autant, Jean-Pierre Philibert relativise : "La délinquance dans les transports en commun de Nancy reste minime par rapport à d'autres agglomérations". Le préfet de Meurthe-et-Moselle, Philippe Mahé, tient lui aussi à se montrer rassurant :

Il n'y a pas une augmentation trop importante des faits délictueux dans les transports, mais nous avons quand même souhaité renforcer la coopération entre Transdev, la police et le parquet."

Une coopération renforcée entre les contrôleurs et les policiers

Depuis un an, les policiers accompagnaient déjà ponctuellement les agents de la Transdev, durant leurs opérations de contrôles dans les transports en commun. "Avant, cette coopération se faisait surtout en réaction, juste après un incident . Désormais nous allons le faire de manière beaucoup plus régulière. Ce qui va renforcer le sentiment de sécurité du personnel et des voyageurs " , affirmele directeur de la Transdev.

Autre coopération renforcée, celle entre la société Transdev et la justice. Désormais, à chaque cas d'agressions des employés du réseau Stan, les dépôts de plaintes seront traités en priorité par le parquet.