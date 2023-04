Nancy-Lyon : la réouverture d'une liaison ferroviaire annoncée pour 2024

Cinq ans après la fermeture de la ligne directe entre Nancy et Lyon, des perspectives sur sa réouverture semblent se dessiner. La SNCF, les services de l'Etat, les collectivités et les représentants des associations d'usagers se sont réunis, jeudi 13 avril, pour évoquer ce dossier. La remise en service de deux allers-retours quotidiens entre Nancy et Lyon, de 4h30, d'ici la fin de l'année 2024 a été évoquée. Les rames seront prêtées par la région Grand Est.

ⓘ Publicité

"Beaucoup de questions persistent", souligne le maire de Nancy Mathieu Klein. Investi, avec les élus dijonnais et lyonnais , pour réclamer la réouverture de cette ligne , le socialiste appelle "à rester mobilisé". Une nouvelle réunion est prévue d'ici l'été 2023 pour "conforter ces avancées" , affirme la préfecture de la région Grand Est. Il s'agira aussi de préciser "l'offre de service envisagée et le calendrier de sa mise en œuvre effective".

Depuis 2018, il n'y a plus qu'un aller-retour, quotidien, entre la région Lorraine et Lyon. Passant par l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté, il met près de 5h30 pour relier Nancy à la capitale des Gaules. Sinon, les voyageurs doivent prendre des correspondances par Paris ou Dijon.