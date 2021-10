Nancy : une panne de radio paralyse le réseau de bus ce vendredi matin

C'est pire qu'un jour de grève. Et surtout totalement imprévue pour les milliers d'usagers des transports en commun dans le Grand Nancy. Aucun bus ne circule ce matin dans la Métropole en raison d'une panne géante de radio. Les conducteurs ne pouvant pas entrer en contact avec le PC sécurité en cas de problème, aucun bus n'est donc pour le moment sorti du dépôt Boulevard Marcel Brot.

Aucune heure avancée pour la reprise du trafic

"En cas d'alerte, d'appel d'urgence, d'agression de malaise ou d'accident nous ne pouvons pas être prévenu, ne ne pouvons donc pas par mesure de sécurité sortir nos véhicules " s'excusait dans le journal de 7h30 de France Bleu Lorraine, Xavier Lemarié le directeur de Kéolis Grand Nancy.

Pour le moment la direction de Kéolis ne s'aventure pas à donner une heure de reprise progressive du trafic, la panne n'ayant pas été résolue : " Nous travaillons dessus depuis ce matin. Pour le moment on élimine au fur et à mesure les causes possibles mais pour l'instant on ne trouve pas. Nous avons redémarré tous les serveurs mais pour l'heure ça ne fonctionne pas "précisait Xavier Lemarié sur l'antenne de France Bleu Lorraine.

Il faut donc prendre votre mal en patience.Ce type de panne et de paralysie du réseau est rarissime.