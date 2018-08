Nantes : 1 000 nouveaux bicloos ont été installés cette nuit

Par Paul Sertillanges, France Bleu Loire Océan

BiclooPlus : des vélos en libre-service plus légers, plus solides et plus faciles d'utilisation : c'est la promesse de son constructeur, l'entreprise JCDecaux. Un millier de deux-roues tout neufs ont été installés la nuit dernière, entre 22 h et 6 h.