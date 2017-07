Nantes : 10.000 places de stationnement gratuites jusqu'au 15 août

Comme tous les étés, le stationnement en zones jaunes est gratuit, à Nantes, jusqu'au 15 août. Ça représente 10.000 places de parking et ça ne fait pas que des heureux.

Vos pièces de monnaie, vous pouvez les garder pour la machine à café, jusqu'au 15 août ! Le stationnement est gratuit dans une bonne partie de Nantes. C'est-à-dire dans tous les secteurs en jaune : l'île de Nantes, derrière la médiathèque vers Canclaux, au delà de la place Viarme, des deux côtés de l'île de Versailles et sur une partie des abords de la gare.

Le stationnement en zones jaunes est gratuit jusqu'au 15 août à Nantes - Mairie de Nantes

C'est un répit qui est le bienvenu pour les habitants, les commerçants et les salariés de ces quartiers : "c'est plus confortable, ça fait un mois plus simple financièrement. Après, c'est vrai, tout le monde en profite donc on a un peu plus de mal à trouver une place mais c'est bien", estime cet automobiliste. "Je vais pouvoir me garer gratuitement près de mon lieu de travail, ça m'évitera de galérer dans les transports en commun", se réjouit une salariée. Pour ce commerçant, c'est bon pour le commerce : "tout le monde va pouvoir se garer et je pense qu'il y aura encore plus de monde. Ça peut être que bénéfique pour le commerce". Ce chef d'entreprise poursuit : "moi je loue des places de stationnement pour mes salariés dans les résidences universitaires où il y a des places de parking, là, ça me permet d'économiser le coût de cette location et eux peuvent continuer de venir en voiture".

Des économies mais plus de difficultés pour se garer

Mais ce stationnement gratuit en zone jaune, ça ne fait pas que des heureux. Ça complique même la vie de cette gérante d'un dépôt-vente de la place Viarme : "la clientèle vient déposer des marchandises en magasin. Pendant l'année, pas de soucis pour trouver une place. Mais, pendant les grandes vacances, on assiste à une remontée des voitures sur la place qui engorge tout."

En tout, ce sont 10.000 places de stationnement qui sont gratuites jusqu'au 15 août.