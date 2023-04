Nantes : 800 mètres de caténaires à remplacer sur les lignes 2 et 3 du tramway

Les lignes 2 et 3 du tramway de Nantes partiellement coupées entre le 16 et le 21 avril

Un important chantier va être mené sur le tronçon commun des lignes 2 et 3 du tramway de Nantes. Il débutera dimanche 16 avril à 21h30 et durera jusqu'au vendredi 21 avril inclus. Le secteur concerné se situe entre les stations Vincent Gâche et Aimé Delrue. Sur ce tronçon, la ligne aérienne de contact, aussi appelé la caténaire, doit être remplacée car elle montre des signes d'usure importante. Chaque jour, plus de 700 tramways empruntent cette ligne commune.

ⓘ Publicité

800 mètres de ligne aérienne de contact (caténaire) doivent être remplacés sur les lignes 2 et 3 du tramway de Nantes © Radio France - Pascal Roche

Il faut renouveler 800 mètres de câbles, ces travaux sont menés la nuit pour minimiser leurs conséquences sur la circulation routière autour du pont du Général Audibert. Parallèlement à ce chantier, des travaux d'entretien seront menés sur les voies et sur les moteurs d'aiguillage.

Coupure partielle des deux lignes

Pour toute la durée des travaux, de jour comme de nuit, la ligne 2 sera coupée sur sa partie sud. Elle ne circulera qu'entre Commerce et le terminus d'Orvault Grand Val. La ligne 3 sera coupée entre les stations Bretagne et Pirmil en journée et entre les stations Commerce et 8 mai la nuit. Un service de bus relais assurera le service entre les stations non desservies. En journée, il faudra compter une fréquence d'un bus toutes les trois minutes aux heures de pointes, toutes les quatre minutes en heures creuses.

Un autre important chantier sera mené entre le 22 mai et le 4 juin sur la ligne 1 du tramway de Nantes. Il entrainera la coupure de la ligne entre Croix Bonneau et François Mitterrand en journée et entre Commerce et François Mitterrand la nuit.