Nantes : à Pirmil, une voie de circulation en moins et des bouchons en plus

"Ça aggrave les bouchons déjà existants", soupire un automobiliste, exaspéré, au volant de sa voiture à l'entrée de Nantes. Depuis une dizaine de jours, le trajet quotidien entre son domicile et son travail est rallongé à cause de nouveaux ralentissements. En cause, le rétrécissement de deux voies en une, au niveau du pont de Pirmil dans le sud de la ville. L'expérimentation est menée par la métropole dans un lieu où se croisent bus, tramways, vélos et voitures. Créant davantage de trafic, l'aménagement sera finalement désinstallé ce jeudi.

Le rétrécissement des deux voies crée un ralentissement au niveau du pont de Pirmil, juste avant l'arrêt de bus et de tramways. © Radio France - Candice Mazaud-Tomasic

Une expérimentation pour réduire le risque d'accidents

"Le rétrécissement de la voie permet aux voitures de se déporter sur la file de gauche, d'être plus perpendiculaires et ainsi mieux anticiper la traversée des vélos", explique Damien Garrigue, en charge des mobilités à Nantes métropole. Pour Clément, qui prend cette piste cyclable tous les jours, "c'est une bonne idée", car "ça oblige les automobilistes à ne pas venir trop près". En bref, "c'est plus sécurisant", résume-t-il.

Alertée par des conducteurs de bus régionaux Aléop et des cyclistes, la métropole a lancé cette zone de test dans le but de réduire le risque d'accidents.

Une voie de circulation qui crée de nouveaux bouchons

Résultat ? Le rétrécissement de deux voies en une provoque de gros ralentissements au niveau du pont de Pirmil. Didier Sauvetre conduit l'un des bus qui passe à ce croisement. "Ça peut aller jusqu'à vingt minutes de retard, les passagers sont parfois contraints de descendre à l'arrêt d'avant et finissent leur trajet à pieds", s'exaspère-t-il. Ce délégué syndical de la CFDT plaide pour une voie de bus dédiée et juge "paradoxal" que "la métropole veuille privilégier les transports en commun sans penser à des aménagements durables".

Denis Talledec, conseiller municipal en charge de la circulation et du stationnement, assure que les plots et flèches au sol disparaîtront dès le jeudi 11 mai. Les voitures retrouveront bien deux voies de circulation mais "un nouvel aménagement, qui ne pénalisera ni les automobilistes, ni les cyclistes, sera prochainement installé à la place".