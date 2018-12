Nantes : aucun bus ni tram samedi après-midi dans le centre-ville

Le réseau TAN sera très perturbé ce samedi à Nantes. Les lignes de bus et de tramways ne circuleront pas, dès 13h, dans le centre-ville de Nantes.

Nantes, France

Si vous voulez vous rendre dans le centre-ville de Nantes ce samedi après-midi, il va falloir marcher ! La Semitan joue la carte de la prudence face aux manifestations prévues. Les lignes de bus et de tramways qui habituellement traversent le centre-ville n'y circuleront pas à partir de 13h, et jusqu'à la fin des rassemblements. Elles s'arrêteront en périphérique du cœur de Nantes, au plus près selon la Semitan.

Des agents seront sur le terrain ce samedi pour informer les usagers et les aider dans leurs déplacements.

La liste des lignes impactées dès 13h :