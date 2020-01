Nantes : blocage de plusieurs dépôts de bus et de tramways

Nantes, France

Sur le réseau des transports en commun de Nantes, la circulation des bus et des tramways était perturbée vendredi matin en raison de blocages mis en place devant trois dépôts, ceux de Dalby, de Saint-Herblain et de la Trocardière. Aucune ligne de tramway n'assure son parcours normal et plusieurs lignes de bus sont à l'arrêt, la C2, la C3, la C20, la 12, la 50, la 54 et la 86 selon la TAN.

La circulation des tramways est perturbée à Nantes © Radio France - Pascal Roche

Pour les tramways, la ligne 1 est coupée entre Doulon et Manufacture et entre Croix-Bonneau et François Mitterrand, la ligne 2 est assurée en Espace Diderot et Orvault Grand Val (Gare de Pont-Rousseau non desservie) et la ligne 3 entre Hôtel-Dieu et Beauséjour. La fréquence de passage est également réduite.

Blocage d'une zone industrielle

Près de Saint-Nazaire, une autre action a été menée vendredi verse 5h30, une cinquantaine de manifestants selon la CGT ont installé un barrage filtrant sur le rond-point de Cadréan près de l'usine Airbus de Montoir-de-Bretagne. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre deux heures plus tard.