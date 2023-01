Nantes-Bordeaux en train en trois heures, la compagnie Le Train l'espère pour début 2024

Les choses semblent s'accélérer pour la société privée Le Train, basée près d'Angoulême. Décembre dernier, elle obtient du ministère des Transports une licence pour circuler sur le réseau ferré français. Ce lundi 23 janvier, à Bordeaux, elle annonce avoir passé commande pour des rames neuves auprès du constructeur espagnol Talgo.

ⓘ Publicité

La promesse de faire Nantes-Bordeaux en 2h58

Cette société mise sur le Grand-Ouest avec notamment un trajet Nantes-Bordeaux, en moins de 3 h : 2 h 58 précisément. Aujourd'hui, avec le TGV via Paris ou Saint-Pierre-des-Corps ou l'Intercité via La Rochelle, c'est minimum 4 h. En voiture, sans bouchons, c'est 3 h 30. La parade est de passer par Tours et alors d'emprunter la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, utilisée "à environ 65 %, donc il reste de la place", selon Catherine Pihan-Le Bars, la directrice générale adjointe aux opérations pour le groupe Le Train.

"On est sur un démarrage qui aujourd'hui est prévu sur 2024", enchaîne-t-elle. Le groupe, qui n'annonce pas de date précise, espère que ce sera début 2024. L'offre doit démarrer avec des rames d'occasion que Le train est en train d'acheter à différents opérateurs, dont la SNCF. Il y aura par la suite des rames neuves.

Cinq allers-retours par jour

Outre le temps de trajet réduit, Le Train promet "une arrivée à Nantes comme Bordeaux avant 9 h du matin. Ça va vraiment changer la donne et permettre aux gens de laisser la voiture au garage." Aujourd'hui, impossible, au départ de Bordeaux, d'arriver à Nantes avant 11 h.

Il est prévu au démarrage cinq allers-retours par jour. Le prix d'un trajet - un aller - devrait coûter autour de 60 euros. La SNCF annonce, à ce jour, un prix moyen à 88 euros pour un billet pris le jour-même.

Cette société qui compte proposer d'autres trajets, notamment entre Bordeaux et Angers et Bordeaux et Rennes, veut recruter au total quelque 150 personnes, dont une trentaine de conducteurs.