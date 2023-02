Nantes dans le top 10 des villes les plus embouteillées selon TomTom

Nantes est la 7ᵉ ville la plus embouteillée de France selon l'application TomTom qui publie ce mercredi son palmarès annuel basé sur des relevés de données GPS. Un classement mondial, pays par pays, dans lequel figure le temps moyen pour parcourir 10 km et le temps perdu chaque année dans les embouteillages. Sans surprise, Paris figure à la première place du palmarès avec une moyenne de 26 minutes et 10 secondes pour parcourir 10 km, contre 16 minutes et 20 secondes à Nantes. Après Paris, les autres villes les plus embouteillées sont Bordeaux, Lyon et Nice.

A Nantes, l'enquête de TomTom montre qu'un automobiliste passe 164 heures chaque année dans les bouchons, contre 218 heures à Bordeaux et 246 à Paris.