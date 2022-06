Nantes : découvrez les gros chantiers de l'été dans les transports en commun

Comme chaque année, Nantes métropole et la Semitan profitent de l'été et des grandes vacances pour multiplier les chantiers et, notamment, faire de gros travaux au niveau des transports en commun. Pour une fois, cette année, le centre-ville sera épargné.

Comme tous les étés, les chantiers vont se multiplier dans les semaines qui viennent dans la métropole nantaise. Il y en aura plus de 120 d'ici la rentrée de septembre pour un montant total de plus de 33 millions d'euros. Des travaux de voirie, sur le réseau électrique, celui de l'eau, le réseau de chaleur et, surtout, au niveau des transports en commun. Mais cette année, pas de gros chantier dans le centre-ville, seulement à la périphérie.

Remplacer les rails dans les courbes

Des travaux pour soigner les courbes du tram. D'abord au bout de la ligne 2 en allant vers Orvault, au niveau de Boissière, où les travaux ont déjà commencé. Ils doivent se terminer fin juin. Dans la foulée, à partir de début juillet, un autre chantier du même type va se dérouler au bout de la ligne 1 et au niveau de la courbe Halvêque juste avant d'arriver au terminus de la Beaujoire. Là, il va falloir changer 720 mètres de rails au pied de la future maison de quartier. Les travaux vont durer tout juillet. Ça veut dire que le tramway sera coupé entre les arrêts Haluchère et Beaujoire entre 4 et 24 juillet. Puis, dès l'arrêt Manufacture du 25 juillet au 21 août pour rénover les rails et les aiguillages.

En vue de l'arrivée des rames plus longues

À l'autre bout de cette ligne 1, un gros chantier va également avoir lieu au terminus, à François Mitterrand, pour allonger les voies d'une dizaine de mètres. C'est pour les futures rames, plus longues, pour leur permettre de faire demi-tour à cet endroit. Le tramway sera coupé du 4 au 24 juillet entre les arrêts Tertre et François Mitterrand.

Le Busway coupé

Finalement, les seuls travaux dans le centre-ville, ce sera pour le Busway : au niveau du pont Carnot, juste à côté du Lieu Unique, dont il faut refaire les joints. Ça veut dire que, du 11 juillet au 7 août, le Busway s'arrêtera à la cité des congrès. Il faudra ensuite finir à pied : une grosse dizaine de minutes de marche jusqu'à Foch-Cathédrale.