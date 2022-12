Nantes : des lignes de bus et de tram seront coupées, dimanche, à la fin du match France-Argentine

Comme pour le match France-Maroc, La Tan va activer son dispositif "manifestation sociale", dimanche, pour la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine. Des lignes de bus et de tramway seront coupées pendant deux heures, de 17h30 à 21h30, dans le centre-ville de Nantes. La Tan explique qu'elle modifie son trafic "pour assurer la sécurité des voyageurs, des personnels de la Semitan, et des usagers de l’espace public".

ⓘ Publicité

Le détail des coupures

Dans le détail, les coupures concerneront : Ligne 1 du tramway : coupée entre Commerce et Bouffay Ligne 2 du tramway : coupée à Commerce – pas de ligne 2 sud Ligne 3 du tramway : coupée entre Commerce et Hôtel Dieu Ligne 4 : parcours normal. Ligne C1 : coupée entre Foch et Copernic Ligne C2 : terminus à Talensac Ligne C3 : coupée entre Copernic et Gare Sud Ligne C6 : coupée entre Foch et Delorme Ligne 11 : coupée entre Foch et Copernic Ligne 12 : coupée entre Foch et Talensac Ligne 23 : coupée entre Talensac et Copernic Ligne 26 : coupée entre République et Delorme Ligne 54 : terminus à Delorme. Vous pouvez suivre en direct des perturbations sur le site info trafic de la TAN.