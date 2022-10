Nantes : Des parkings relais à la fête et d'autres à la peine

Marie Claire revient en train de Nantes - où elle a fait quelques emplettes à la vue du sac qu'elle tient à la main - et elle reprend sa voiture garée sur le parking relais de Bouaye : "Il n'y a pas de parking à payer déjà, c'est intéressant. Et on est à 20mn de Nantes en train, ce qu'on ne ferait pas en voiture." Ce parking relais, créé parce que celui de la gare était bondé, arrive déjà presque à saturation. Pour le maire de Bouaye, Jacques Garreau, c'est un signe : "On a aussi développé la ligne de bus qui passe devant la gare et on a une hausse de fréquentation de 50% depuis l'année dernière. Il y a vraiment des changements de comportement."

ⓘ Publicité

Les parkings relais de la métropole nantaise n'affichent pourtant pas tous le même succès. Celui de Neustrie, au terminus de la ligne 3 du tram, est rempli en rez-de-chaussée mais il est vide ou quasi dans les étages. A en croire la maire divers-droite de Bouguenais, Sandra Impériale, le parking n'est pas attractif pour les automobilistes du sud Loire : "Les personnes qui sont déjà embouteillées depuis au moins 20 à 30 minutes ne s'arrêtent pas à ce parking pour prendre un tram bondé."

Le parking relais de Neustrie, situé juste à côté du terminus du tram, reste quasiment vide dans les étages. © Radio France - Anne Bertrand

Bertrand Affilé, vice-président en charge des mobilités à Nantes Métropole, le reconnaît, le parking relais de Neustrie et celui de la porte de Vertou sont surdimensionnés. La décision de les agrandir a été prise juste avant le Covid mais depuis les habitudes ont changé. Les gens font plus de télétravail, plus de covoiturage et ils prennent plus le vélo. Les chiffres de Nantes Métropole sont éloquents : en 2019 les parkings relais étaient occupés à 71%, en 2021 ils ne l'étaient plus qu'à 50%.

Une réflexion est en cours sur les parkings relais en manque de voitures

Les parking-relais à succès sont ceux situés près d'une gare, comme Bouaye, Couëron, Mauves ou Babinière, et ceux du Sud Loire s'en sortent mieux qu'au Nord. La Métropole ne compte pas stopper leur construction. En visite à Bouaye, la présidente Johanna Rolland affirme : "Moi, je suis plutôt très fière de dire que, depuis que j'ai été élue en 2014, c'est plus de 4.000 places en parking relais qui ont été réalisées [sur 8651]". Nantes Métropole dit malgré tout s'adapter aux changements des usagers. "Dans les nouveaux parking-relais, celui qu'on va faire par exemple à Babinière, on a fait le choix de ne pas construire un grand parking tout de suite et d'en avoir un entre 450 et 500 places mais de garder à côté une réserve foncière avec une possibilité d'évolution", annonce Bertrand Affilé.

Une réflexion est également en cours sur les parkings relais actuels, en mal de voitures. Ils pourraient prochainement accueillir des locaux à vélos sécurisés ou servir de plate-forme logistique pour les livraisons en centre ville, sur le modèle du "dernier kilomètre", explique Bertrand Affilé, avec "des quais de déchargement pour les camions volumineux, des boxes pour déposer la marchandise et des véhicules utilitaires électriques pour des livraisons chez des particuliers notamment".