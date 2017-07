Nantes : Des travaux sur le périphérique sud pendant deux semaines

Des travaux sur les deux viaducs du périphérique nantais qui enjambent la Sèvre vont entraîner une réduction du nombre de voies. D'importantes perturbations sont à prévoir. Le chantier doit durer deux semaines.

Les joints de chaussée qui équipent les deux viaducs qui franchissent la Sèvre sur le périphérique au sud de Nantes sont dégradés et doivent être changés. L'opération programmée par la direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO) va se dérouler du lundi 31 juillet au vendredi 11 août, avec une interruption le week end des 5 et 6 août; deux jours pendant lesquels la route reprendra sa configuration normale. Durant les deux semaines de travaux, la circulation sera réduite à deux fois une voie entre la porte des Sorinières (n°48) et la porte de Vertou (n°47). Certaines bretelles d'accès au périphérique seront également fermées, ce qui risque de provoquer de gros ralentissements.

Première semaine de travaux - DIRO

Deuxième semaine de travaux - DIRO

Pour les automobilistes en transit, des itinéraires de déviation «grande maille» sont proposés. Ils doivent leur éviter d’être pris dans des ralentissements importants.

Itinéraire pour éviter les travaux au sud de Nantes - DIRO

Déviations proposées par la DIRO - DIRO

La construction des deux viaducs de la Sèvre remonte à 1985 et 1991.