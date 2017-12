Nantes : des vélos en libre-service plus légers et plus nombreux

Dix ans après l'arrivée de ses premiers vélos en libre-service, Nantes métropole va complètement renouveler sa flotte de Bicloo. Les nouveaux modèles seront plus légers et plus nombreux. Il sera aussi possible de louer un vélo sur une longue durée.

Le Bicloo nouvelle version arrivera d'ici septembre 2018 dans l'agglomération nantaise. Ça fait près de 10 ans qu'on peut emprunter des vélos en libre-service dans l'agglomération nantaise et aujourd'hui, 4.000 sont loués chaque jour. Vu le succès, le contrat renouvelé avec JC Decaux prévoit davantage de vélos et davantage de stations.

40% de vélos en plus

De 880 Bicloos aujourd'hui, on va passer à 1.230, c'est-à-dire 40% de plus. Et tous ces vélos seront neufs. Ils seront plus légers et aussi plus facile à décrocher des bornes avec un système sur le guidon. Il va donc aussi y avoir davantage de station : 20 de plus, dont on ne connait pas encore les lieux d'implantation. Certaines pourraient être installées au-delà des boulevards. Et quand une station sera pleine, il sera possible d'accrocher son vélo à un autre vélo, le temps que les agents de JC Decaux viennent les chercher pour les emporter à une autre station.

Une location à la journée plus chère mais plus facile

Ce qui va changer aussi, c'est le prix. La location pour un jour va passer de un à deux euros (cinq euros pour trois jours) mais il sera possible d'avoir une carte avec une formule sur mesure, comme pour la carte Libertan pour le bus et le tram (on paie à chaque fois qu'on emprunte un vélo).

Des vélos en location longue durée

L'autre grosse nouveauté pour les vélos à Nantes, ce sera la possibilité de les louer sur une longue durée, de un mois à trois ans. 2.000 vélos seront mis à disposition des habitants des 24 communes de la métropole. Des vélos classiques, des vélos électriques (70% de la flotte), des vélos pliants, cargo et pour les personnes à mobilité réduite.