Nantes, France

C'est la rentrée ce lundi 27 août sur le réseau TAN (le réseau de transports en commun de Nantes Métropole) qui retrouve ses horaires d'hiver et qui offre un certain nombre de nouveautés à ses usagers. La principale concerne le réseau des Chronobus qui s'enrichit de deux nouvelles lignes : la C9 (entre Pirmil Saint-Sébastien et Basse-Goulaine) et la C20 entre la gare de Chantenay et l'école centrale Audencia. La ligne C3 est quant à elle prolongée de plus de deux kilomètres vers l'ouest et desservira désormais le Zénith.

Succès des Chronobus

Le réseau des Chronobus dispose donc de neuf lignes dont la fréquentation est en constante augmentation depuis leur création, la ligne C1 absorbe chaque jour plus de 20 000 voyageurs ! L'avantage de ce réseau, c'est la régularité, les fréquences et la grande amplitude horaire entre 5 heures et minuit et demi voire 2h30 le week-end.

La ligne 1 du tramway encore en travaux

La ligne 1 du tramway ne reprend pas son service normal ce lundi 27 août, elle est toujours coupée entre Bouffay et Moutonnerie en raison des travaux de renouvellement des rails, la mise en service est prévue lundi 3 septembre. Pour faire face à la hausse de la fréquentation sur cette ligne en soirée, le service est désormais renforcé avec un tram tous les quarts d'heure entre 23 heures et minuit, auparavant il fallait attendre une demi-heure.

En journée, la TAN renforce aussi les fréquences sur 6 lignes dont la ligne 3 du tramway et la ligne C6.

La fin du bon vieux ticket de bus à Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, la "rentrée" des transports en commun de la STRAN s'effectue également ce lundi 27 août avec un changement important, le ticket papier n'existe plus (sauf à l'unité auprès du conducteur), les usagers disposent d'une carte baptisée Hycéo pass qu'ils doivent passer devant un valideur, c'est ce que l'on appelle la billettique sans contact.

A La Roche-sur-Yon, le service d'hiver reprend le lundi 3 septembre sur le réseau Impulsyon.