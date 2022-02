Nantes : donnez votre avis sur la connexion des lignes 1 et 2 du tramway

Une enquête publique a débuté ce lundi sur l'un des gros projets de Nantes en ce qui concerne les transports en commun : la connexion des lignes 1 et 2 du tramway et le franchissement de l'Erdre près du stade de la Beaujoire.

C'est une nouvelle étape pour l'un des gros projets de Nantes métropole en termes de transports avec le début de l'enquête publique, ce lundi, sur le raccordement des ligne 1 et 2 du tramway. Ou plus exactement la deuxième phase du projet : la liaison entre l'arrêt Ranzay et Babinière, où arrive le tram-train. Elle doit permettre au tram de franchir l'Erdre, près du stade de la Beaujoire, et donc aux voyageurs de ne plus avoir à passer par le centre-ville pour passer d'un côté à l'autre.

Un projet qui avance tout doucement

Le projet avance donc tout doucement avec cette deuxième concertation en trois ans. La première fois, les habitants de la métropole découvraient le projet. Ils ont donné leurs avis. Certains ont été pris en compte. Le projet a donc été amélioré. Avec cette enquête publique, rebelotte. La population va à nouveau se prononcer.

Construction d'un centre technique et d'un parking relais

Sauf que, cette fois, on y voit beaucoup plus clair. Le tracé du tramway par exemple : il va longer la voie de tram-train entre Ranzay et Babinière. Il y a suffisamment de place, il suffit juste de poser les rails. Mais il y a aussi une rangée d'arbres à abattre. Faut-il les couper ? C'est une des questions posées. La création de la plateforme de Babinière mais aussi d'un centre technique pour les tramways sur un terrain en friche de huit hectares font aussi partie des sujets sur la table.

Jusqu'au 23 mars

L'enquête publique se déroule jusqu'au 23 mars. Les avis des habitants seront ensuite étudiés par une commissaire-enquêtrice indépendante et, d'ici deux mois, elle rendra sa décision sur ce projet capital pour une métropole qui a l'ambition d'un jour connecter les lignes 1 et 2 du tram.

Comment participer ?

Les personnes qui souhaitent donner leur avis peuvent le faire :

- sur les registres déposés à la direction du cadre de vie et des solidarités à La Chapelle-sur-Erdre (4 rue de Bretagne, à La Chapelle-sur-Erdre) et en mairie-annexe Nantes-Ranzay (249 route de Saint-Joseph, à Nantes)

- par voie postale, à l’attention du commissaire-enquêteur (Direction du cadre de vie et des solidarités à La Chapelle-sur-Erdre)

- sur un registre dématérialisé dédié

- par courrier électronique