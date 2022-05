Nantes : du changement sur le réseau Tan en raison de la retransmission de la finale de la Coupe de France

La Tan est contrainte de revoir le plan de circulation de ses bus et tram ce samedi 7 mai, en fin de journée. Et c'est pour la bonne cause puisque beaucoup de monde est attendu en raison de la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Nice, un match retransmis sur écrans géants cours Saint-André et Saint-Pierre.

Un périmètre du centre-ville sera fermé à la circulation. Le réseau Tan annonce renforcer ses fréquences sur le réseau tramway et ligne 4 du Busway.

Voici le plan de transport annoncé par la Tan

>> Tramway et busway Ligne 1 : maintien de la fréquence à 10 mn à partir de 21h jusqu’à fin de service et coupure entre Duchesse-Anne et Médiathèque

>> Ligne 2 : maintien de la fréquence à 10 mn à partir de 21h jusqu’à fin de service et terminus à Motte Rouge

>> Ligne 3 : maintien de la fréquence à 10 mn à partir de 21h jusqu’à fin de service et coupure entre Bretagne et Hôtel Dieu

>> Ligne 4 : maintien de la fréquence à 10 mn et terminus à Duchesse Anne à partir de 14h jusqu’à fin de service.

>> Chronobus C1 : coupée entre Copernic et Chanzy à partir de 14h jusqu’à fin de service

>> C2 : terminus à Talensac à partir de 19h jusqu’à fin de service

>> C3 : coupée entre Copernic et boulevard de Doulon à partir de 19h jusqu’à fin de service

>> C6 : coupée entre Delorme et Lallié à partir de 14h jusqu’à fin de service

>> Ligne 11 : coupée entre Daviais et Bouteillerie à partir de 14h jusqu’à fin de service

>> Ligne 12 : coupée entre Talensac et Bouteillerie à partir de 14h jusqu’à fin de service

>> Ligne 23 : coupée entre Talensac et Copernic à partir de 19h jusqu’à fin de service

>> Ligne 26 : coupée entre Gaston Veil et Delorme à partir de 19h jusqu’à fin de service

>> Ligne 54 : terminus à Delorme à partir de 19h jusqu’à fin de service

>> Navette aéroport : si circulation difficile, terminus à Hôtel Dieu (au lieu de Square Daviais.

Le plan d'accès à la fan zone

Ce jeudi soir, Nantes Métropole précise les quatre accès à la fan zone : rue Chauvin, rue Tournefort, rue Georges Clémenceau et rue Henri IV. Le site sera accessible à partir de 18h.